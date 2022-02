La Salerno brutta e pessima di Andrea Bacchetti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pianista genovese che fu ospite nel 2016 nella X edizione di Piano Solo Festival, ha denigrato gratuitamente la nostra città Di Olga Chieffi Il lunedì va in onda in tarda serata Tiki-Taka, La Repubblica nel Pallone, il variopinto circo di Piero Chiambretti. C’è chi vi assiste per godere degli angeli, delle dee del pallone, delle chilometriche gambe delle opinioniste e influencer, quanti si divertono ai siparietti di Auriemma e Cruciani, qualcuno, come me, per vicinanza ai colori granata del Toro, squadra dello stesso conduttore, che vede fissi in studio Ciccio Graziani e Pasquale Bruno. Quest’ anno al pianoforte abbiamo ritrovato Andrea Bacchetti, pianista genovese, una vecchia conoscenza, al quale nella X edizione del Piano Solo Festival fu affidata una serata particolare, in cui sarebbero stati celebrati quarant’anni della scomparsa del poeta ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pianista genovese che fu ospite nel 2016 nella X edizione di Piano Solo Festival, ha denigrato gratuitamente la nostra città Di Olga Chieffi Il lunedì va in onda in tarda serata Tiki-Taka, La Repubblica nel Pallone, il variopinto circo di Piero Chiambretti. C’è chi vi assiste per godere degli angeli, delle dee del pallone, delle chilometriche gambe delle opinioniste e influencer, quanti si divertono ai siparietti di Auriemma e Cruciani, qualcuno, come me, per vicinanza ai colori granata del Toro, squadra dello stesso conduttore, che vede fissi in studio Ciccio Graziani e Pasquale Bruno. Quest’ anno al pianoforte abbiamo ritrovato, pianista genovese, una vecchia conoscenza, al quale nella X edizione del Piano Solo Festival fu affidata una serata particolare, in cui sarebbero stati celebrati quarant’anni della scomparsa del poeta ...

