Juventus, infortunio Alex Sandro. Il comunicato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Juventus, fuori anche Alex Sandro per infortunio: almeno 10 giorni di stop a causa di un trauma contusivo procurato contro il Villarreal La Juventus ha annunciato che Alex Sandro sarà costretto ai box a causa di un trauma contusivo. Di ritorno dalla trasferta a Vila-Real, il difensore brasiliano si è sottoposto a un controllo questo pomeriggio al J-Medical. Gli accertamenti radiologici hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo della gamba sinistra. Le condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022), fuori ancheper: almeno 10 giorni di stop a causa di un trauma contusivo procurato contro il Villarreal Laha annunciato chesarà costretto ai box a causa di un trauma contusivo. Di ritorno dalla trasferta a Vila-Real, il difensore brasiliano si è sottoposto a un controllo questo pomeriggio al J-Medical. Gli accertamenti radiologici hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo della gamba sinistra. Le condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - GoalItalia : Kaio Jorge finisce ko con la Juventus Under 23: è uscito dal campo in barella e in lacrime toccandosi il ginocchio ?? - DiMarzio : #UCL, #Juventus | L'esito degli esami di #McKennie e i tempi di recupero dall'infortunio - RositoStefano : Colpa di #allegri per l’infortunio di #KaioJorge dovuto,a parer di molti, alla preparazione.Colpa della #juventus p… - xMNFx : RT @GiovaAlbanese: ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro mentre er… -