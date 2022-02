Il senso del consenso. Il commento dell’avv. Stanislao Chimenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La recente elezione del Presidente della Repubblica ha mostrato vari profili di marcata atipicità, se non di vera e propria rottura di alcuni schemi consolidati nel tempo. La ricerca del consenso e il raggiungimento degli accordi è sempre stato un problema classico della politica e, in particolare, delle dinamiche parlamentari. Tuttavia, da qualche tempo, si assiste all’insorgere di questioni, per certi aspetti nuove, che ben evidenziano il cortocircuito democratico del raccordo fra popolo e istituzioni. In effetti, il sistema dei partiti, inaugurato con l’entrata in vigore della Costituzione, prevedeva la preventiva ricerca del consenso popolare. Questa procedura era logicamente coerente con i meccanismi della politica che si poneva come strumento quanto meno di impulso, se non di guida: venivano predisposti dei programmi, appunto politici, che, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La recente elezione del Presidente della Repubblica ha mostrato vari profili di marcata atipicità, se non di vera e propria rottura di alcuni schemi consolidati nel tempo. La ricerca del cone il raggiungimento degli accordi è sempre stato un problema classico della politica e, in particolare, delle dinamiche parlamentari. Tuttavia, da qualche tempo, si assiste all’insorgere di questioni, per certi aspetti nuove, che ben evidenziano il cortocircuito democratico del raccordo fra popolo e istituzioni. In effetti, il sistema dei partiti, inaugurato con l’entrata in vigore della Costituzione, prevedeva la preventiva ricerca del conpopolare. Questa procedura era logicamente coerente con i meccanismi della politica che si poneva come strumento quanto meno di impulso, se non di guida: venivano predisposti dei programmi, appunto politici, che, ...

