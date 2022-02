Green Pass, Bassetti: «Se si decide di mantenerlo non è più misura sanitaria» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Green Pass, secondo il professor Matteo Bassetti, ha esaurito il suo compito «sanitario». Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova ha spiegato il concetto, da ospite della trasmissione DiMartedì, andata in onda su La7 il 22 febbraio. Covid, si va verso fine stato emergenza il 31 marzo Si discute della certificazione verde in relazione a quella che sarà la scadenza del 31 marzo. In quell'occasione sembra ormai prevista la fine dello stato d'emergenza, con la mancata proroga. Si tratta di una questione prettamente politica, tenuto conto che si fa riferimento più che altro a una situazione che, contemplando la straordinarietà del momento, snellisce le procedure relative ad alcune decisioni e ha permesso la costruzione di organi ad hoc per questa pandemia. Covid, Bassetti: «Scienza ci ha dato ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il, secondo il professor Matteo, ha esaurito il suo compito «sanitario». Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova ha spiegato il concetto, da ospite della trasmissione DiMartedì, andata in onda su La7 il 22 febbraio. Covid, si va verso fine stato emergenza il 31 marzo Si discute della certificazione verde in relazione a quella che sarà la scadenza del 31 marzo. In quell'occasione sembra ormai prevista la fine dello stato d'emergenza, con la mancata proroga. Si tratta di una questione prettamente politica, tenuto conto che si fa riferimento più che altro a una situazione che, contemplando la straordinarietà del momento, snellisce le procedure relative ad alcune decisioni e ha permesso la costruzione di organi ad hoc per questa pandemia. Covid,: «Scienza ci ha dato ...

