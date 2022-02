Gf Vip: Delia Duran in Pericolo! L’ex Marito Lancia l’Allarme! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran sono certamente i personaggi più chiacchierati del momento. A dire la sua sulla coppia, è intervenuto in queste ultime ore, anche L’ex Marito della Duran, Marco Nerozzi. L’imprenditore, dopo aver visto quanto accaduto al Gf Vip, ha attaccato senza remore Alex Belli. Non solo, ha mostrato tutta la sua preoccupazione verso L’ex moglie, convinto che sia soggiogata e manipolata da Mister Belli. Per questo, Delia andrebbe aiutata. Ma ecco cosa ha dichiarato al riguardo L’ex Marito della Duran! Delia Duran manipolata da Alex: l’allarme delL’ex Marito Marco Nerozzi, L’ex Marito di ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alex Belli esono certamente i personaggi più chiacchierati del momento. A dire la sua sulla coppia, è intervenuto in queste ultime ore, anchedella, Marco Nerozzi. L’imprenditore, dopo aver visto quanto accaduto al Gf Vip, ha attaccato senza remore Alex Belli. Non solo, ha mostrato tutta la sua preoccupazione versomoglie, convinto che sia soggiogata e manipolata da Mister Belli. Per questo,andrebbe aiutata. Ma ecco cosa ha dichiarato al riguardodellamanipolata da Alex: l’allarme delMarco Nerozzi,di ...

