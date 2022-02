DIRETTA F1, Test Barcellona 2022 LIVE: Leclerc 2° e Sainz 3° con le medie, Norris in testa con le C4 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 17.45: Il profilo ufficiale della F1 “celebra” così il miglior crono di Lando Norris su McLaren con gomme C4 (morbide). 17.42: Da segnalare poi importanti lavori alla sospensione anteriore della W13. Hamilton è fermo e tutto il team è davanti alla monoposto, per coprire l’operato dei meccanici sul set-up. 17.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: Norris, McLaren, 1m19.951s, C4 – 87 laps Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 – 80 Sainz, Ferrari, 1m20.416s, C3 – 57 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 105 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 17.45: Il profilo ufficiale della F1 “celebra” così il miglior crono di Landosu McLaren con gomme C4 (morbide). 17.42: Da segnalare poi importanti lavori alla sospensione anteriore della W13. Hamilton è fermo e tutto il team è davanti alla monoposto, per coprire l’operato dei meccanici sul set-up. 17.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:, McLaren, 1m19.951s, C4 – 87 laps, Ferrari, 1m20.165s, C3 – 80, Ferrari, 1m20.416s, C3 – 57 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 – 77 Hamilton, Mercedes, 1m20.929s, C3 – 50 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 – 52 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 – 105 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 – ...

