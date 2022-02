Covid, Draghi: "Dal 31 marzo via mascherine e zone colorate. Rivedremo anche green pass" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine Ffp2 in classe. Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi quest'oggi in visita a Firenze. Il premier ha partecipato alla giornata di apertura dei lavori della conferenza Cei sul "Mediterraneo frontiera di pace". E dopo, incontrando gli stakeholder locali al Teatro del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delleall’aperto, e quello delleFfp2 in classe. Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioquest'oggi in visita a Firenze. Il premier ha partecipato alla giornata di apertura dei lavori della conferenza Cei sul "Mediterraneo frontiera di pace". E dopo, incontrando gli stakeholder locali al Teatro del ...

Advertising

Adnkronos : Da no vax ancora minacce social al premier #Draghi. #notizie - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'No a proroga stato d'emergenza dopo il 31 marzo' - gparagone : Un Governo, quello di Draghi, che ferma l’acqua con lo scolapasta: anche a #Pisa un'altra sentenza contro.… - VeraEllenWoods : RT @MediasetTgcom24: Covid, Draghi: 'No a proroga stato d'emergenza dopo il 31 marzo' - HernandMaren : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di… -