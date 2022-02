Cosa chiede adesso l'Ucraina ai suoi alleati occidentali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Ucraina ieri ha atteso che la Russia rivelasse alcuni dettagli sul riconoscimento dell’indipendenza di Donetsk e Luhansk perché da quei dettagli dipendono molte cose. Il ministero degli Esteri di Mosca ha detto che le due sedicenti repubbliche popolari esistono fino ai confini attuali. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, aveva detto che la Russia le riconosce in tutto il loro territorio, anche quello che reclamano. L’accordo di cooperazione che è stato firmato tra la Russia e le due finte repubbliche e ratificato ieri dai parlamentari parla di riconoscimento degli stati esistenti, ma è stato Vladimir Putin a dissipare i dubbi e visto che continua a mostrare quanto sia disposto alla guerra ha detto che dopo aver riconosciuto queste repubbliche, la Russia ne ha riconosciuto anche la Costituzione dove sono indicati i confini che vanno ben oltre il territorio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ieri ha atteso che la Russia rivelasse alcuni dettagli sul riconoscimento dell’indipendenza di Donetsk e Luhansk perché da quei dettagli dipendono molte cose. Il ministero degli Esteri di Mosca ha detto che le due sedicenti repubbliche popolari esistono fino ai confini attuali. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, aveva detto che la Russia le riconosce in tutto il loro territorio, anche quello che reclamano. L’accordo di cooperazione che è stato firmato tra la Russia e le due finte repubbliche e ratificato ieri dai parlamentari parla di riconoscimento degli stati esistenti, ma è stato Vladimir Putin a dissipare i dubbi e visto che continua a mostrare quanto sia disposto alla guerra ha detto che dopo aver riconosciuto queste repubbliche, la Russia ne ha riconosciuto anche la Costituzione dove sono indicati i confini che vanno ben oltre il territorio ...

