Come rompere con un collaboratore e non essere visto come un tiranno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Formare una squadra forte e compatta e condurla agilmente a raggiungere un obiettivo importante di lavoro senza strappi e stressanti momenti di tensione è il sogno di ogni manager. Nella vita reale, però, può capitare di riporre grandi aspettative sulle persone sbagliate o di puntare a sviluppare un settore di cui, all'improvviso, bisogna fare a meno. Le ragioni che conducono alla decisione di allontanare un collaboratore possono essere dovute a una giusta causa, a un giustificato motivo soggettivo o a questioni legate al mercato, ma qualsiasi sia il motivo, e al di là del dovuto rispetto delle norme a tutela del lavoro, resta un momento molto delicato da governare con estrema attenzione. Non è possibile, per fortuna, licenziare a caso chiunque ci si pari davanti in una giornata particolarmente storta, ma si tratta comunque di una decisione delicata ...

