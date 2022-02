(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Nuovo ingresso al Senato per la componente Più Europa-Azione. Oggi il Senatore Leonardoha aderito al partito, iscrivendosi un Gruppo parlamentare. Il parlamentare umbro, uscito da Italia Viva lo scorso dicembre, ha incontrato nella sede di Azione il segretarioe il Presidente Matteo Richetti. Si legge in una nota. “Ho scelto di aderire ad Azione perché credo che in Italia vadal'e liberal-democratica, e questo partito si candida autorevolmente a costruire quello spazio. La leadership di Carloconferisce al progetto credibilità e autorevolezza. Sono convinto che il Paese debba superare la deriva populista. Il congresso dello scorso finesettimana consegna all'Italia un Partito strutturato, che discute e si ...

TV7Benevento : **Azione: ex-Iv Grimani con Calenda, 'area riformista va rafforzata'** - -

