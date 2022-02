Autostrada A1 | tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso nella notte fra sabato 26 e domenica 27 febbraio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sull'A1, Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento delsud-, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di26 alle 5:00 di27, saràilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni L'articolo proviene daPost.

Lo afferma la Coldiretti in riferimento alla protesta degli autotrasportatori dalla Sicilia alla Puglia fino alla Campania, a Nola, dove è stato coinvolto anche undell'A1 che ...E' quanto ha affermato la Coldiretti in riferimento alla protesta degli autotrasportatori dalla Sicilia alla Puglia fino alla Campania a Nola dove e' stato coinvolto anche undell'...NAPOLI, 22 FEB - Decine di tir stanno bloccando il tratto dell'autostrada A1 che va dal casello che conduce all'autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Il ...Limoni pronti per la Germania, arance per la Svizzera, ortaggi per i mercati del Nord. Svariate migliaia di euro rischiano di andare in fumo se non si sblocca la vertenza dei tir ...