“Tutto in mano agli avvocati”: Juventus, messaggio netto di Nedved (Di martedì 22 febbraio 2022) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match con il Villarreal. Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo del match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Villarreal e la Juvenus. La prima frazione di gara è terminata con il risultato di 0-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 febbraio 2022) Pavel, vicepresidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match con il Villarreal. Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo del match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Villarreal e la Juvenus. La prima frazione di gara è terminata con il risultato di 0-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Anche PD in dichiarazione di voto dice che le restrizioni vanno tolte ma si dicono 'contrari a farlo con emendament… - scorpyosoul : RT @EIGHTSVOICE: non ho mai avuto così poco controllo sulla mia vita come in questo periodo cioè letteralmente mi sta sfuggendo tutto di ma… - GianfrancoBres2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Magari che vinca lei qui in Italia ci vuole una mano forte x che mangiano troppi s… - katypcute : RT @ed0centrico: Ciao raga ?????????? Vi informo che ho un codice sconto 'EDOARDO' per l'acquisto di un binder corto, lungo, top contenitivo s… - serieAnews_com : #Juventus, #Nedved: “Caso #plusvalenze? E’ tutto in mano agli avvocati” #VillarrealJuve -