Totti in rottura con Ilary Blasi | ecco chi è la nuova fiamma del Pupone

Advertising

fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - callmeesse : parliamo della notizia più importante dell'anno: ilary blasi e totti hanno fatto pace vero? no perché dopo i brange… - yleniaindenial1 : Se hanno superato la rottura Rachel Green e Ross Geller torneranno insieme anche Totti e Ilary - Pall_Gonfiato : #Totti in rottura con #IlaryBlasi: ecco chi è la nuova fiamma del #Pupone -

Ultime Notizie dalla rete : Totti rottura

La notizia della non confermatatra Francescoe Ilary Blasi è stata diffusa solo ieri, 21 febbraio 2022, e già il gossip impazza. Non solo i due, sposati da quasi 17 anni, secondo quanto riportato da Dagospia si ...... ma chi sarebbe la presunta nuova fiamma del campione dopo l'altrettanto chiacchierata crisi nel matrimonio? Secondo alcune indiscrezioni, intorno alla presunta crisi etra Francescoe ...La notizia della non confermata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata diffusa solo ieri, 21 febbraio 2022, e già il gossip impazza. Non solo i due, sposati da quasi 17 anni, secondo quanto ...Pare che si sia diretta da Francesco Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Nulla di grave, ma un gesto significativo che si è aggiunto ai sussurri di una rottura per le continue liti tra lui ...