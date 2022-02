Toghe Lucane tris | l' epilogo della saga

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo 11 anni è caduto l’ultimo rudere rimasto in piedi dopo il crollo dell’inchiesta “bis”, che a sua volta era una specie di riedificazione dello sbriciolamento dell’inchiesta monstre “” messa in piedi nel 2003 da un rampante pm di Catanzaro di nome Luigi de Magis. Non poteva finire altrimenti, d’altronde il bis era nel nome: tutti prosciolti. L’ultimo è l’ex sostituto procuratore generale di Potenza Gaetano Bonomi: la Cassazione ha annullato la condanna per corruzione perché il fatto non sussiste. Bonomi era stato già assolto in primo grado dalle principali accuse, ovvero quello di essere a capo di una specie di cupola anti-Woodcock, ma era stato condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi per fuga di notizie e corruzione, pena poi ridotta a 1 anno e 5 mesi in ...