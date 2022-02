Teo Mammuccari contro un noto reality: “Vomito a guardarli” (Di martedì 22 febbraio 2022) Teo Mammuccari in un’intervista a Libero parla della sua carriera e non solo: nel corso della chiacchierata con il giornalista ha anche parlato di un noto reality attualmente in onda Teo Mammuccari è attualmente alla conduzione de Le Iene con Belen Rodriguez. Stimato e amato dal pubblico per la sua simpatia e schiettezza, Teo non si è lasciato sfuggire quel che pensa di un noto reality. Si tratta del Grande Fratello Vip, il reality Mediaset in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A questo proposito il conduttore de Le Iene ha detto: “Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo Vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”. Insomma ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Teoin un’intervista a Libero parla della sua carriera e non solo: nel corso della chiacchierata con il giornalista ha anche parlato di unattualmente in onda Teoè attualmente alla conduzione de Le Iene con Belen Rodriguez. Stimato e amato dal pubblico per la sua simpatia e schiettezza, Teo non si è lasciato sfuggire quel che pensa di un. Si tratta del Grande Fratello Vip, ilMediaset in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A questo proposito il conduttore de Le Iene ha detto: “Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”. Insomma ...

