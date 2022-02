“Su Google Maps la statua egizia e l’UFO precipitato”: il noto complottista scatena il web (Di martedì 22 febbraio 2022) Un sedicente esperto di extraterrestri ritiene di aver trovato prove sullo sbarco degli alieni sulla Terra nell’antico Egitto. Scott C. Waring, che si è fatto più volte notare per le sue astruse (e sempre smentite) teorie del complotto, afferma di aver individuato tramite Google Maps l’iconica testa di gatto su un copricapo di faraone egiziano nelle Isole Sandwich meridionali. LEGGI ANCHE => “Ho scoperto un’antica struttura aliena su Google Earth”: ma di cosa si tratta davvero? Nei tre screenshot, che il complottista ha analizzato per UFO Sightings Daily, viene evidenziato ciò che si crede possa essere un volto, assieme ad alcuni edifici e un presunto luogo in cui sarebbero arrivati gli extraterrestri. “Ieri ho trovato alcune cose vicino all’Antartide. Si trovano sulle Isole ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 febbraio 2022) Un sedicente esperto di extraterrestri ritiene di aver trovato prove sullo sbarco degli alieni sulla Terra nell’antico Egitto. Scott C. Waring, che si è fatto più volte notare per le sue astruse (e sempre smentite) teorie del complotto, afferma di aver individuato tramitel’iconica testa di gatto su un copricapo di faraoneno nelle Isole Sandwich meridionali. LEGGI ANCHE => “Ho scoperto un’antica struttura aliena suEarth”: ma di cosa si tratta davvero? Nei tre screenshot, che ilha analizzato per UFO Sightings Daily, viene evidenziato ciò che si crede possa essere un volto, assieme ad alcuni edifici e un presunto luogo in cui sarebbero arrivati gli extraterrestri. “Ieri ho trovato alcune cose vicino all’Antartide. Si trovano sulle Isole ...

Advertising

67jupiter : Miliardi di dollari spesi in droni e satelliti spia e stanno controllando cosa fa #Putin con Tik Tok e Google Maps - perfectderavin : RT @aurora__leone: Amore mio ti prometto che potrai sempre fidarti di me. Tranne quando sono io a guardare Google maps per darti le indicaz… - hawkeye9 : ma quali sanzioni #UE, volete far capitolare la #Russia e #Putin ? toglieteli i social! spegni #fb #Twitter… - kiaretta_r : RT @aurora__leone: Amore mio ti prometto che potrai sempre fidarti di me. Tranne quando sono io a guardare Google maps per darti le indicaz… - ClauFrizz : RT @aurora__leone: Amore mio ti prometto che potrai sempre fidarti di me. Tranne quando sono io a guardare Google maps per darti le indicaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps Johannes firma l'advergame per il lancio della Volkswagen Taigo ... Vigevano e Cava Manara, su ognuno dei quali è possibile cliccare per ottenere le indicazioni stradali tramite Google Maps, così da raggiungerli più facilmente. La comunicazione di 'Taigo Experience' ...

Johannes Fratelli firma l'advergame per il lancio della Volkswagen Taigo ... Vigevano e Cava Manara, su ognuno dei quali è possibile cliccare per ottenere le indicazioni stradali tramite Google Maps, così da raggiungerli più facilmente. La comunicazione di 'Taigo Experience' ...

Kosovo: monastero serbo-ortodosso cancellato da Google maps Panorama Time Lapse di Google Earth: come tornare indietro nel tempo Il Time Lapse di Google Earth ci consente di visualizzare le foto della terra dal 1984 a oggi. Una video Story di ben 38 ...

Kosovo: monastero serbo-ortodosso cancellato da Google maps In occasione della celebrazione dell'indipendenza, la chiesa medioevale più grande e meglio preservata di tutti i Balcani è scomparsa dalle mappe. L'abate Sava Janijc spiega le ragioni dell'ennesima ...

... Vigevano e Cava Manara, su ognuno dei quali è possibile cliccare per ottenere le indicazioni stradali tramite, così da raggiungerli più facilmente. La comunicazione di 'Taigo Experience' ...... Vigevano e Cava Manara, su ognuno dei quali è possibile cliccare per ottenere le indicazioni stradali tramite, così da raggiungerli più facilmente. La comunicazione di 'Taigo Experience' ...Il Time Lapse di Google Earth ci consente di visualizzare le foto della terra dal 1984 a oggi. Una video Story di ben 38 ...In occasione della celebrazione dell'indipendenza, la chiesa medioevale più grande e meglio preservata di tutti i Balcani è scomparsa dalle mappe. L'abate Sava Janijc spiega le ragioni dell'ennesima ...