Sophie Codegoni crede che Gianmaria e Federica si siano lasciati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati? E' questo il dubbio di, che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex inquilini. Ad intervenire però è stata la modella napoletana, seguita dal ...però è contenta di poter riabbracciare Alessandro Basciano , essendo finito al ballottaggio finale con lui. Il modello era stato mandato in nomination per i suoi comportamenti poco ...Tra i concorrenti "veterani" che ormai da mesi sono rinchiusi nella casa di Cinecittà c'è Sophie Codegoni, che al reality sembra aver trovato l'amore al fianco di Alessandro Basciano. Al di là dei ...Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati? E’ questo il dubbio di Sophie Codegoni, che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex ...