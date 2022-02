Seregno | simula sequestro per estorcere denaro ai genitori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seregno simula

Un 35 enne residente a Seregno in provincia di Monza è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato. insieme a due amici. Secondo l'accusa l'uomo ha finto di essere stato rapito da due personaggi pericolosi. La coppia, disperata per la situazione in cui si era ritrovato il figlio, è giunta nella caserma di Seregno per raccontare i dettagli della vicenda e permettere ai carabinieri di sviluppare un'indagine. I tre si sono ispirati al noto rampollo della famiglia torinese (nel 2016 Elkann aveva simulato un sequestro) e hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Seregno, raccontando tutto quello che era successo.