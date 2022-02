Senza patente, assicurazione e revisione: maxi multa per due conducenti. E c'è anche il sequestro dei mezzi (Di martedì 22 febbraio 2022) FALCONARA - Era Senza patente e guidava un'auto Senza assicurazione né revisione . Scattano il sequestro del mezzo, sanzioni per 3.500 euro e una segnalazione alla Prefettura. E' stato pizzicato dagli ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 22 febbraio 2022) FALCONARA - Erae guidava un'autoné. Scattano ildel mezzo, sanzioni per 3.500 euro e una segnalazione alla Prefettura. E' stato pizzicato dagli ...

Advertising

riccardotani4 : @filipporiccio1 @PoliticaPerJedi Mettila all'opposto, così ti si chiarisce, forse. Se hai la patente hai potenzialm… - il_Monferrato : Guidava senza patente e guardando un film: denunciato - andreaalpini3 : @Gino_Autieri @bravalfio le torri gemelle? no perche' se 4 scappati di casa senza patente in un paese dove la sicur… - newsbiella : Guida guardando un film al cellulare: era senza patente, assicurazione e carta di circolazione - cronachecampane : Teano, in auto senza patente né assicurazione: ma aveva la droga e 300 euro - -