«Se devi segnare, fallo in rovesciata». 30 anni fa Rampulla segnò di testa, ed entrò nella storia (Di martedì 22 febbraio 2022) “Che faccio, vado”?. “Boh, fai un po’ tu”. Michelangelo Rampulla andò. ed esattamente trent’anni fa segnò il su azione di un portiere nella storia della Serie A. 22 febbraio 1992, Atalanta-Cremonese 1-1. L’1 della Cremonese è tutto suo. Rampulla racconta la cronaca di quel pomeriggio intervistato da Maurizio Crosetti, su Repubblica. “Stiamo attaccando disperatamente, io sto avanzando per seguire l’azione, ormai mi trovo a centrocampo. Guardo il mio allenatore Giagnoni: “Che faccio, vado”?, lui allarga le braccia, fai un po’ tuo. Il mio compagno Garzilli mi dice ‘vai, ti copro io’. Correndo verso l’altra porta mi immagino di segnare in rovesciata. Se devi sognare, allora fallo in grande. Ci avevo già provato un’altra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) “Che faccio, vado”?. “Boh, fai un po’ tu”. Michelangeloandò. ed esattamente trent’fail su azione di un portieredella Serie A. 22 febbraio 1992, Atalanta-Cremonese 1-1. L’1 della Cremonese è tutto suo.racconta la cronaca di quel pomeriggio intervistato da Maurizio Crosetti, su Repubblica. “Stiamo attaccando disperatamente, io sto avanzando per seguire l’azione, ormai mi trovo a centrocampo. Guardo il mio allenatore Giagnoni: “Che faccio, vado”?, lui allarga le braccia, fai un po’ tuo. Il mio compagno Garzilli mi dice ‘vai, ti copro io’. Correndo verso l’altra porta mi immagino diin. Sesognare, allorain grande. Ci avevo già provato un’altra ...

Advertising

napolista : «Se devi segnare, fallo in rovesciata». 30 anni fa Rampulla segnò di testa, ed entrò nella storia Su Repubblica. 2… - RuggeriAntonino : @TUTTOJUVE_COM Per essere bomber devi segnare - Cate1081 : @SCUtweet La risposta 'sai che non lo so' alla risposta del giornalista fa capire che confusione abbia nella testa,… - Ramiro150402 : RT @pelatinaschek: ospina devi segnare - pelatinaschek : ospina devi segnare -

Ultime Notizie dalla rete : devi segnare Oroscopo di mercoledì 23 febbraio: domani bene amore e lavoro, siate propositivi ...un'immagine idealista del ragazzo o della ragazza che non esiste nella realtà! Quindi non devi ... Questo incontro può effettivamente segnare un nuovo inizio nella tua situazione esistenziale, cambiando ...

Previsione del prezzo del token FTX 2022, 2026 ... il 2025 potrebbe segnare come anno di riferimento poiché si prevede che il prezzo del token FTX ... Devi avere un polso del mercato valutario per concludere l'affare più economico. In che modo il prezzo ...

Vinicio: "Napoli, non ti arrendere: devi credere nello scudetto. Cagliari? Un peccato" Corriere dello Sport ...un'immagine idealista del ragazzo o della ragazza che non esiste nella realtà! Quindi non... Questo incontro può effettivamenteun nuovo inizio nella tua situazione esistenziale, cambiando ...... il 2025 potrebbecome anno di riferimento poiché si prevede che il prezzo del token FTX ...avere un polso del mercato valutario per concludere l'affare più economico. In che modo il prezzo ...