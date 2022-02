Schianto tra più mezzi in autostrada | traffico in tilt e soccorsi al lavoro per ore La situazione

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un terribile incidente si è verificato stamani intorno alle 8 lungo l’A4 in direzione Milano nel tratto di competenza del Comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ancora tutta da chiarire la dinamica quello che è certo è il pesante bilancio che parla di tre feriti di cui uno gravissimo. A quanto di apprende losarebbe stato tra più: due camion e un furgone sono rimasti coinvolti nell’incidente. Sul posto Vigli del fuoco, 118 e la polizia stradale di Verona Sud, ma sembra che si sia trattato di un tamponamento a catena. Un impatto violento: il furgone sarebbe rimasto schiacciato tra i duepesanti. Ad avere la peggio sono stati tre operai che viaggiavano sul furgone: estratti dalle lamiere accartocciate del veicolo dai vigili del fuoco, sono stati affidati alle cure dei ...

