Sanzioni «graduali» della Ue. Borrell: «Agire in fretta» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Ue, costatato con rammarico il fallimento dell'azione diplomatica, ha approvato all'unanimità una prima batteria di Sanzioni, in risposta al riconoscimento russo delle due repubbliche secessioniste del Donbass: si tratta di un approccio graduale, che colpisce personalità e entità economiche, banche, scambi commerciali e finanziari, in linea con le decisioni della Gran Bretagna. LA UE È IL PRIMO PARTNER commerciale della Russia (40% dell'import-export per Mosca). Il primo obiettivo è gelare il conflitto, lasciando dei margini di azione in attesa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

