(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Oggi ilvota sul conflitto di attribuzioni tra ilre Renzi e la procura di Firenze. Il testo della relatrice Modena, che personalmente trovo convincente" va letto "prescindendo dal nome di Renzi e dal concreto caso giudiziario, come se fosse un parlamentare ignoto. A me sembra o evidente che sia un'iniziativa del potere giudiziario che sposta palesemente i confini dei rapporti tra poteri violando l'articolo 68 della Costituzione che richiede per questo tipo di iniziative l'autorizzazione della Camera di appartenenza". Così Stefanodel Pd. "L'episodio richiama un analogo tentativo di forzare i confini del rapporto tra i poteri, quello della procura di Palermo contro il Presidente Napolitano che portò giustamente quest'ultimo ad un analogo conflitto. Nel caso di Napolitano la forzatura, ...

TV7Benevento : Open: Ceccanti, 'Senato difenda prerogative Parlamento' - -

...le Immunità sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione, ... scrive sul proprio blog Stefano, capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali, ...... accusato di finanziamento illecito ai partiti e dirà sì al conflitto di attribuzione sul caso della fondazione. Il capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera Stefano...