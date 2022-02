Oggi è una cantante di successo e la più amata dal pubblico: la riconosci? (Di martedì 22 febbraio 2022) La bambina nella foto Oggi è una delle cantanti più famose e apprezzate anche oltre i confini nazionali. Nata a Roma il 25 gennaio 1982 da una famiglia calabrese di Reggio Calabria, la bambina nella foto nel 1983, a soli 19 mesi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot della Pampers. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) La bambina nella fotoè una delle cantanti più famose e apprezzate anche oltre i confini nazionali. Nata a Roma il 25 gennaio 1982 da una famiglia calabrese di Reggio Calabria, la bambina nella foto nel 1983, a soli 19 mesi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot della Pampers. La L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

AlexBazzaro : Di “Forza Speranza” (ehm Italia) non dico nulla. Ma oggi i 5stelle si sono assunti una grave responsabilità. Molti… - cicap : ?? 22 febbraio 2022: una data molto particolare! La data di oggi, scritta nella notazione numerica standard, ha ben… - limesonline : ???? I richiami storici di #Putin nel discorso che sta facendo ora alla nazione sull'Ucraina non sono una novità: nei… - EmanueLazio : @tania_andreano oggi ha nascosto il solito maglione/straccio con una giacca (chiamiamola giacca) ahahahah - feiskangae : CIAO A TUUTI OGGI NON PRESENTERO LA MIA FAMIGLIA BLABLABLA MA OGGI VI PARLERO DI NALA E DEL RAPPORTO CHE HO CON I… -