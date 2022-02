Mogol | “Mahmood-Blanco e Achille Lauro a Eurovision Song ottimo anche per Siae”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non guardo la tv, non ho visto neil Festival di Sanremo… ma certo che avere due artisti italiani, la coppia, all’Contest, è certamente un’ottima notiziavista sotto il profilo della, a livello promozionale è sicuramente un aspetto positivo”. E’ quanto osserva Giulio Rapetti, in arte, presidente dellae fondatore della scuola-università Centro Europeo di Toscolano, intervistato dall’AdnKronos. “Più musica si fa, più musica si ascolta, più musica si compra e più musica si balla e meglio è per l’arte e per l’industria musicale italiana”, commenta. “Per combinazione, ho visto l’esibizione di ...