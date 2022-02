Milano | top model e tre suoi amici aggrediti nella notte per un cellulare | arrestato un uomo

(Di martedì 22 febbraio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - Una topè stata aggredita questa, in zona porta Venezia, mentre era con tre. La donna, che lavora per grandi marchi della moda, si trovava in via Tadino quando le si è avvicinato unesagitato. I tredella ragazza, due donne e il fidanzato di una delle due, notando la scena, sono immediatamente intervenuti per soccorrerla. L'aggressore è fuggito dopo l'intervento dei tre, ma poi è ricomparso dopo poco in compagnia di una seconda persona ed entrambi erano armati di sassi. Il primotorna ad aggredire la topstrappandole i vestiti, la strattona, la scaraventa contro il muro, probabilmente la colpisce allo zigomo con la pietra e intanto allunga le mani verso la ...

Milano, 22 feb. Una top model è stata aggredita questa notte a Milano, in zona porta Venezia, mentre era con tre amici. La donna, che lavora per grandi marchi della moda, si trovava in via Tadino ...