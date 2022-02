Lusso e supercar 2 - Un viaggio nell' auto su misura

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 febbraio 2022) Da che, la personalizzazione sartoriale - o bespoke, per gli anglosassoni - è sempre esistita. Nei primi decenni, fu dettata dalla possibilità di creare direttamente sulla base dell'telaio da parte dei primi carrozzieri, provenienti - appunto - dal settore delle carrozze a cavalli e già abituati a soddisfare le esigenze della loro clientela d'élite. Da qui i grandi nomi come Brewster & Co., poi assorbita dalla Rolls-Royce America nel 1937; mentre l'inglese Park Ward e la belga Vanden Plas realizzavano carrozzerie sulle aristocratiche Bentley.a seconda metà del secolo, la relativa democratizzazione del bespoke è passata anche per l'enorme popolarità e i capricci dei nuovi ricchi come cantanti, attori e calciatori. Ne è un esempio la Rolls-Royce Phantom V appartenuta a John Lennon, celebre per la ...