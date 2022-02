LIVE Sinner-Davidovich Fokina 2-3 | ATP Dubai 2022 in DIRETTA | equilibrio sul Centrale!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Errore nei pressi della rete perdopo aver attaccato in uscita dal servizio. 40-0 Ace esterno di un soffio per. 30-0 Gran prima di. 15-0 Risposta lunga sulla seconda di. 2-3 Prima game a zero per. 40-0 Prima vincente dell’iberico. 30-0 DOPPIO RECUPERO DItrova un gran rovescio lungolinea, chiama a rete l’avversario che trova un gran passante di rovescio. 15-0 Servizio e diritto di. 2-2 GRAN RIMONTA DI! L’azzurro pareggia i conti nel set. 40-30resiste alle bordate dello spagnolo che sta cercando di ...