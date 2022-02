LIVE – Messina-Monopoli 2-1, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Messina-Monopoli, match del girone C di Serie C 2021/2022. Fischio d’inizio alle 14:30. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Messina-Monopoli 2-1 (33? Statella, 64? Adorante, 71? ag. Carillo) 74? – Insiste il Monopoli, che ha ritrovato vigore: conclusione che termina sul fondo. 71? – GOL Monopoli. Gli ospiti riaprono subito la partita grazie all’incredibile autogol di Carillo: senza guardare, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Fischio d’inizio alle 14:30. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA2-1 (33? Statella, 64? Adorante, 71? ag. Carillo) 74? – Insiste il, che ha ritrovato vigore: conclusione che termina sul fondo. 71? – GOL. Gli ospiti riaprono subito la partita grazie all’incredibile autogol di Carillo: senza guardare, ...

TheWolvesPicks : INPLAY LIVE BET ???? Italy Serie C ???? ACR Messina -vs- Monopoli • FT O1.75 / O1.5 Current Score @ 1-0 - MonopoliCalcio : BUONGIORNO POPOLO BIANCOVERDE ???? MATCH DAY ?? ??? Recupero 22^ giornata Campionato di Serie C 2021/22 ??… - live_palermo : Gestione e sicurezza delle discoteche nelle mani dei clan, 86 arresti per mafia nel Messinese… - Calciodiretta24 : ACR Messina - Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale - UMessina2021 : #UMessina2021 #Ceraunavolta90MINUTO ?? Appuntamento LIVE: - ?? ???????????? ????????, ???? ???????????????? - ?? ?????? ????:???? Siamo sui ca… -