LIVE – Messina-Monopoli 0-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Messina-Monopoli, match del girone C di Serie C 2021/2022. Fischio d’inizio alle 14:30. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Messina-Monopoli 0-0 16? – Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, arriva il primo tentativo in porta per il Messina, Arena si fa trovare pronto. 14? – L’azione del Monopoli sfuma sul fondo; fase iniziale che comunque non si gioca su ritmi alti, con ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Fischio d’inizio alle 14:30. Si recupera la ventiduesima giornata e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-0 16? – Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, arriva il primo tentativo in porta per il, Arena si fa trovare pronto. 14? – L’azione delsfuma sul fondo; fase iniziale che comunque non si gioca su ritmi alti, con ...

