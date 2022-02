L’Etna erutta e dà spettacolo | le immagini girate a un passo dalla colata lavica – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lea unscesa in concomitanza al nuovo intenso parossismo che ha visto protagonista il cratere di Sud Est delnella giornata di lunedì 21 febbraio. Laè apparsa ben alimentata, forse complice anche il fatto che il cratere di sud-est ha subito profonde deformazioni dopo l’eruzione di 10 giorni fa e quindi la lava ha trovato una via più facile per proseguire verso valle. Attorno alle 19 del 21 febbraio è cessata l’attività esplosiva al Cratere di Sud Est del, come ha reso noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.