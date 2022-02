La lite per un fidanzato finisce a coltellate: ferita una 17enne (Di martedì 22 febbraio 2022) DENUNCIATA UNA 14ENNE 22 febbraio 2022 10:41 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) DENUNCIATA UNA 14ENNE 22 febbraio 2022 10:41 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Minorenne accoltellata da coetanea in strada a Roma, è grave. Lite per un ragazzo. La vittima ha 17 anni, l'altra 1… - rietin_vetrina : Lite in famiglia, la Polizia interviene a Lisciano e arresta un uomo per violenza domestica - Adamada11512344 : Della lite Katia-Miriana di ieri ho capito solo una cosa e cioè che ho pronunciato male Trevisan per 5 mesi #gfvip - IlFattoNisseno : Italia, lite “famelica”: 43enne perde dito per un morso - telodogratis : A Roma un 43enne ha perso un dito per un morso in una lite -