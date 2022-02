Katia Ricciarelli pronta ad abbandonare la casa | “Non mi va più di vedere queste facce da santarelline”

(Di martedì 22 febbraio 2022)è stata nominata per l’eliminazione dal Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si contenderà la permanenza nellacon Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Nel corso della puntata, l’artista si è lasciata andare a uno scontro forte con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Ma,sarebbeadin reality show, infatti, l’artista della musica ha chiesto al pubblico televisivo di non essere salvata dall’eliminazione.Riccarelli fa un appello al pubblico del GF Vip6è stata nominata dai suoi coinquilini al Grande Fratello Vip6. La cantante lirica ha subito fatto una particolare richiesta ad Alfonso Signorini: “Alfonso chiedo una cosa… ...

PostosRita : RT @KimJUn88_: -“Io sono la Katia ricciarelli e tu chi sei?” - “MiRiAnA TrEvIsAn “ E noi tutti: chi? ?? #gfvip #jeru #solearmy - Sonia28620930 : @mattino5 Chapeau a Katia Ricciarelli. Meschina, cialtrona, falsa e perfida @MIRIANA_TREV - SHAED75649071 : RT @Loredana_Dana75: #katiaricciarelli persona non Umile! Altezzosa! Arrogante! Io sono KATIA Ricciarelli e tu chi sei? ?? Io sono #MirianaT… - CarsteiSilvia : RT @KimJUn88_: -“Io sono la Katia ricciarelli e tu chi sei?” - “MiRiAnA TrEvIsAn “ E noi tutti: chi? ?? #gfvip #jeru #solearmy - NellyNeila2 : @Mary6171239427 @samcommenta Questo vecchia che la chiami tu ha un nome si chiama katia ricciarelli la Miriana è la… -

Sembra infatti che l'attore sia intenzionato a non aver più a che fare con la ragazza, stando al suo sfogo cone Giucas Casella delle ultime ore. Davide Silvestri rompe l'amicizia ...Dalla storia di Manuel Bortuzzo e Lulù, fino ai Jerù, ovvero la coppia costituita da Jessica Selassié e Barù, passando per alcune uscite di. Insomma tirando un po' le somme di questa edizione del Grande Fratello Vip, la casa ha avuto la sua buona dose di scoop e novità, ma c'è da dire che lo scettro per il miglior ...Tra questi Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo sono state le più critiche verso le due gieffine. Nonostante ciò Delia non sembra rinnegare ciò che è successo, ma anzi ci pensa costantemente. Ieri ...Durante la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, prima e dopo le consuete nomination, si sono scontrate duramente Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan (ComingSoon.it) Se ne è parlato anche ...