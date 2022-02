Incidente fra ambulanza e camion a Cislago sull’A36, due feriti (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina alle 8, sullo svincolo dell’A36, sul territorio di Cislago, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autoambulanza e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina alle 8, sullo svincolo dell’A36, sul territorio di, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autoe un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Valter41271244 : RT @byoblu: Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. I due… - OBonomi : RT @byoblu: Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. I due… - ContinuouSafety : RT @byoblu: Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. I due… - buronjek : RT @byoblu: Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. I due… - ChiccaBis : RT @byoblu: Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. I due… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente fra Il camion piomba nel cantiere, muore un operaio Fra queste un operaio di 50 anni che non è sopravvissuto all'impatto. Gli altri due uomini ... Notizia in aggiornamento 1 - - > ROSIGNANO - Un incidente dalle conseguenze mortali e dalla dinamica ancora ...

SFIORATO INCIDENTE DIPLOMATICO FRA CINA E AUSTRALIA Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. L'articolo SFIORATO INCIDENTE DIPLOMATICO FRA CINA E AUSTRALIA proviene da ByoBlu - La TV dei ...

Scontro fra due auto ed un furgone. Due feriti gravi. Strada chiusa e traffico in tilt RomaToday Roma, Valerio morto a 25 anni sulla Nettunense: la famiglia cerca testimoni dell'incidente L'appello dei parenti del ragazzo, deceduto in un incidente stradale nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scorsi Una famiglia distrutta dal dolore, ma che lotta per sapere la verità. Valerio ...

Incidenti e lunghe code sull'autostrada A4 Grave incidente e problemi alla circolazione sull'autostrada A4. Un camion e un furgone si sono scontrati nel tratto tra Desenzano del Garda e Sirmione. Il conducente del furgone, in arresto cardiaco, ...

queste un operaio di 50 anni che non è sopravvissuto all'impatto. Gli altri due uomini ... Notizia in aggiornamento 1 - - > ROSIGNANO - Undalle conseguenze mortali e dalla dinamica ancora ...Una nave della marina cinese ha puntato un laser di livello militare contro un aereo australiano in acque internazionali. L'articolo SFIORATODIPLOMATICOCINA E AUSTRALIA proviene da ByoBlu - La TV dei ...L'appello dei parenti del ragazzo, deceduto in un incidente stradale nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scorsi Una famiglia distrutta dal dolore, ma che lotta per sapere la verità. Valerio ...Grave incidente e problemi alla circolazione sull'autostrada A4. Un camion e un furgone si sono scontrati nel tratto tra Desenzano del Garda e Sirmione. Il conducente del furgone, in arresto cardiaco, ...