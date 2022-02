Guendalina Tavassi shock: "Aggredita davanti ai miei figli dal mio ex… ora è in carcere" (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anche Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte, lite pubblica sui social Guendalina Tavassi ha detto di essere stata accusata sui social: 'Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Leggi Anchee Umberto D'Aponte, lite pubblica sui socialha detto di essere stata accusata sui social: 'Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho ...

Advertising

zazoomblog : Guendalina Tavassi l’ex marito Umberto D’Aponte in carcere: “Sono stata aggredita ancora sotto gli occhi di mio fig… - ilfattovideo : Guendalina Tavassi, l’ex marito Umberto D’Aponte in carcere: “Sono stata aggredita ancora, sotto gli occhi di mio f… - vuoicondurrettu : su tik tok mi è spuntato un video dell’ex marito di guendalina tavassi in cui si dice che è in galera i commenti so… - carlopao86 : RT @ilmessaggeroit: Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere, i bambini sono traumatizzati: c'erano quando mi ha aggredito» https://t.c… - sorridimishay : RT @ciccio_co: Guendalina Tavassi ha confermato la sua partecipazione all'isola insieme al fratello -