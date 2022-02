Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: Daspo in arrivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gruppo di tifosi del Genoa, al termine della sfida col Venezia al Penzo (1 - 1 il finale), stava rientrando verso piazzale Roma col battello. I supporter durante il tragitto si sono però ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gruppo didel, al termine della sfida colal Penzo (1 - 1 il finale), stava rientrando verso piazzale Roma col battello. I supporter durante il tragitto si sono però ...

Advertising

DAZN_IT : Chapeau ai tifosi del Genoa. #VeneziaGenoa - Grifoman1 : RT @Gazzetta_it: Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: #Daspo in arrivo - OdeonZ__ : Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: Daspo in arrivo - sportli26181512 : Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: Daspo in arrivo: Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul v… - Gazzetta_it : Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: #Daspo in arrivo -