Fisco | il 43% dei contribuenti non è riuscito a pagare le rate della Rottamazione ter

"Tantissimi contribuenti italiani non sono riusciti a pagare i debiti con il Fisco perché alle già note difficoltà economiche legate all'emergenza pandemica si sono aggiunte anche quelle legate alla carenza di liquidità. Le imprese hanno problemi con le banche e con i fatturati. C'è la necessità evidente di riaprire i termini della Rottamazione ter con il saldo e stralcio prevedendo altresì una Rottamazione quater per gli anni 2018, 2019 e 2020". E' la proposta formulata da Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, nel corso del webinar "Bonus Rottamazione e pace fiscale è ora di collaborare: a che punto siamo?" organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili

