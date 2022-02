Due ko in due gare, 100 Thieves cambia già: via BabyJ e ec1s, arrivano bang e jcStani (Di martedì 22 febbraio 2022) Il VALORANT Champions Tour 2022 non è cominciato affatto bene per 100 Thieves, tanto che l’organizzazione di esports ha già deciso di prendere provvedimenti. Dopo le due sconfitte nelle prime due partite, infatti, 100T ha comunicato la separazione con Hunter “BabyJ” Schline e Adam “ec1s” Eccles, che pertanto non fanno più parte del roster del team di VALORANT. Sia BabyJ che ec1s si erano uniti al roster 100T nemmeno 40 giorni fa. Il duo ha giocato solo due partite ufficiali con l’organizzazione durante l’evento principale di NA VCT Challengers One. Sono arrivati due ko, prima contro Cloud9 e poi contro The Guard, l’ultima delle quali si è conclusa con un 13-0 sulla mappa Ascent. Dopo la seconda partita, il fondatore di 100T Nadeshot ha espresso tutto il suo disappunto su Twitter, definendo ... Leggi su esports247 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il VALORANT Champions Tour 2022 non è cominciato affatto bene per 100, tanto che l’organizzazione di esports ha già deciso di prendere provvedimenti. Dopo le due sconfitte nelle prime due partite, infatti, 100T ha comunicato la separazione con Hunter “” Schline e Adam “” Eccles, che pertanto non fanno più parte del roster del team di VALORANT. Siachesi erano uniti al roster 100T nemmeno 40 giorni fa. Il duo ha giocato solo due partite ufficiali con l’organizzazione durante l’evento principale di NA VCT Challengers One. Sono arrivati due ko, prima contro Cloud9 e poi contro The Guard, l’ultima delle quali si è conclusa con un 13-0 sulla mappa Ascent. Dopo la seconda partita, il fondatore di 100T Nadeshot ha espresso tutto il suo disappunto su Twitter, definendo ...

