Daniela muore a 48 anni, un mese dopo il matrimonio: lascia una bimba (Di martedì 22 febbraio 2022) Tanto dolore e tristezza per la morte di Daniela Andreola, che se n'è andata a 48 anni dopo aver lottato invano contro una gravissima malattia. Ci ha provato in tutti i modi a sfuggire alla morte, ma purtroppo la patologia ha avuto la meglio e ha smesso di respirare nelle scorse ore. Tutti la ricordano con grande affetto, infatti era una persona straordinaria. In particolare, aveva un rapporto splendido con la sorella Bruna, che ha voluto ricordarla con un lungo messaggio commovente. Daniela Andreola è deceduta un mese dopo essersi sposata con l'adorato marito Roberto. Era riuscita a coronare dunque il suo grande sogno, ma purtroppo la gioia è durata troppo poco. Lei aveva dunque un amore infinito anche nei confronti della sorella e aveva avuto una bambina, definita da lei stessa ...

