“Dangerous” | può un criminale incallito diventare un’altra persona con la sua forza di volontà? 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 febbraio 2022) In queste giornate pieno di vento e freddo umido cosa di meglio di un bel film in streaming? Tra le molte proposte consigliamo l’action “” in esclusiva su Amazon Prime. Con la regia del canadese David Hackl e la scrittura originale di Chris Borrelli narra del percorso di D. Dylan Forrester (Scott Eastwood) un detenuto in libertà vigilata dopo un percorso di riabilitazione che ha svolto con l’aiuto del dr. Alderwood (Mel Gibson) con cui ha un rapporto speculare. Ma mentre si trova nel suo appartamento deve peruccidere per difendersi e diviene un obbiettivo dell’FBI e dell’agente Shaughessy (Famke Janssen). Dylan ripara a Garden Island l’isola che suo fratello Schone- morto in un incidente – ha comprato e dove c’è tutta la sua famiglia che lo ha rinnegato. Ma Schone – scrittore di saghe storiche – nasconde un segreto ed ora Dylan è ...