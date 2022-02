D’Alessio: niente accordi con Lega e 5 Stelle (Di martedì 22 febbraio 2022) di Erika Noschese Carlo Calenda confermato segretario nazionale di Azione e, in occasione del primo congresso, sono state tracciate le linee guida del partito: mai con populisti e sovranisti, dunque al tavolo delle coalizioni né con il Movimento 5 Stelle né con la Lega. “Si è chiuso il ciclo dei vari congressi territoriali, con l’elezione di Calenda a segretario nazionale. Era a proposta unica; nei primi congressi si cerca di evitare le contrapposizioni e si cerca la condivisione, sia a livello locale che nazionale ma, man mano, potrebbero esserci diversità ideologiche tra i gruppi perché in questa casa di Calenda c’è una parte di centrosinistra che non è contenta di come viene rappresentata la sinistra oggi, c’è una parte della destra moderata, scontenta di quest’estremismo; cattolici democratici, liberali, socialisti. È un contenitore che sta ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 febbraio 2022) di Erika Noschese Carlo Calenda confermato segretario nazionale di Azione e, in occasione del primo congresso, sono state tracciate le linee guida del partito: mai con populisti e sovranisti, dunque al tavolo delle coalizioni né con il Movimento 5né con la. “Si è chiuso il ciclo dei vari congressi territoriali, con l’elezione di Calenda a segretario nazionale. Era a proposta unica; nei primi congressi si cerca di evitare le contrapposizioni e si cerca la condivisione, sia a livello locale che nazionale ma, man mano, potrebbero esserci diversità ideologiche tra i gruppi perché in questa casa di Calenda c’è una parte di centrosinistra che non è contenta di come viene rappresentata la sinistra oggi, c’è una parte della destra moderata, scontenta di quest’estremismo; cattolici democratici, liberali, socialisti. È un contenitore che sta ...

