Covid-19, quarta dose al via: ecco come funziona e chi la deve fare (Di martedì 22 febbraio 2022) Da tempo si parlava della quarta dose di vaccino anti-Covid, aspettando i risultati da Israele, che aveva iniziato a vaccinare gli over 60 e gli operatori sanitari a 4 mesi dalla terza dose. Ora, AIFA ha annunciato che si darà il via alla somministrazione della quarta dose anche in Italia, ma non è per tutti. La quarta dose è pensata per i soggetti più vulnerabili, e molti Paesi europei stanno iniziando o stanno pensando di iniziare la somministrazione. Israele è stata la prima nazione a lanciare la quarta dose: la somministrazione è stata attuata per gli adulti di età pari o superiore a 60 anni, gli operatori sanitari e le persone con sistema immunitario soppresso, a patto che avessero ricevuto la terza ...

