Claudio Mandia, l'ipotesi suicidio: 'Temeva di essere espulso per un compito copiato' (Di martedì 22 febbraio 2022) Claudio Mandia , gli inquirenti che indagano sulla morte del ragazzo di Battipaglia (Salerno) che studiava a New York non escludono neanche il suicidio . La famiglia di Claudio, morto il giorno prima ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022), gli inquirenti che indagano sulla morte del ragazzo di Battipaglia (Salerno) che studiava a New York non escludono neanche il. La famiglia di, morto il giorno prima ...

Advertising

Corriere : «Claudio Mandia si è suicidato». Punito con tre giorni in isolamento per aver copiato - tinas48 : IL SUICIDIO DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA IN UN COLLEGE AMERICANO SAREBBE LEGATO A... - neXtquotidiano : Lo studente italiano morto in un college a New York si è suicidato? #ClaudioMandia - EmanuelaPonari : Proprio oggi che ci siamo svegliati con la triste notizia del suicidio di Claudio Mandia vittima anche di un sistem… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Claudio Mandia, il 17enne morto in un college a New York: “Obbligato a stare in isolamento per tre giorni”. Tra le ipo… -