Bruno: “Io con la maglia della Juve, non si può vedere. Tridente? Giocatori buttati là, inguardabili” (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex difensore di Torino, Juventus e Fiorentina, Pasquale Bruno, è tornato come ospite al programma condotto da Piero Chiambretti, Tiki Taka. Bruno ha parlato come di consueto di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex difensore di Torino,ntus e Fiorentina, Pasquale, è tornato come ospite al programma condotto da Piero Chiambretti, Tiki Taka.ha parlato come di consueto di...

Advertising

CB_Ignoranza : Oh forti Messi, Ronaldo e Bruno Fernandes eh, ma quest’anno è Berardi l’unico giocatore in doppia cifra di gol e as… - raimovie : Alle 21.10 'Gli ultimi saranno ultimi' di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Ben… - lindawhippet : RT @QuelloConLaCana: Giornali, giornalisti e giornalai non vedevano l'ora che scoppiasse una nuova guerra. Anzi, questa la smaniano proprio… - bruno_federica : RT @nikiz_06: Immaginatevi come sarebbe Amici quest’anno con #sabrinaferilli… tutta un’altra storia! Quindi, Maria, facci questo regalo?? h… - Majden3 : RT @QuelloConLaCana: Giornali, giornalisti e giornalai non vedevano l'ora che scoppiasse una nuova guerra. Anzi, questa la smaniano proprio… -