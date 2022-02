Britney Spears e la sua autobiografia di 15mln, la popstar è pronta a fare chiarezza e a vendicarsi (Di martedì 22 febbraio 2022) Britney è pronta per tornare in scena con la sua nuova autobiografia. Ricordate il motto “Free Britney?”, bene ora Britney Spears ha ufficialmente iniziato un nuovo capitolo della propria vita, e come sappiamo è ufficialmente libera! Dopo aver messo fine a novembre scorso alla tutela legale del padre, la cosiddetta conservatorship durata 13 anni, la popstar ha iniziato a svelare i retroscena che l’hanno tenuta a lungo lontano dal palco. Britney è finalmente libera e svuota il sacco su tutto ciò che ha passato! Prima di tutto ha incolpato la sorella minore Jamie Lynn di non esserle stata accanto come avrebbe dovuto e di aver raccontato suoi fatti privati nel suo libro. Online ha scritto che è sparita dalla sua vita per 15 anni ma ora sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022)per tornare in scena con la sua nuova. Ricordate il motto “Free?”, bene oraha ufficialmente iniziato un nuovo capitolo della propria vita, e come sappiamo è ufficialmente libera! Dopo aver messo fine a novembre scorso alla tutela legale del padre, la cosiddetta conservatorship durata 13 anni, laha iniziato a svelare i retroscena che l’hanno tenuta a lungo lontano dal palco.è finalmente libera e svuota il sacco su tutto ciò che ha passato! Prima di tutto ha incolpato la sorella minore Jamie Lynn di non esserle stata accanto come avrebbe dovuto e di aver raccontato suoi fatti privati nel suo libro. Online ha scritto che è sparita dalla sua vita per 15 anni ma ora sta ...

