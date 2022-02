Biden: "Non abbiamo intenzione di combattere contro la Russia" (Di martedì 22 febbraio 2022) Usa, 22 febbraio 2022 "Oggi in risposta alle azioni della Russia ho deciso di rafforzare l'alleanza con paesi baltici. Non vogliamo combattere contro la Russia ma difenderemo ogni territorio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Usa, 22 febbraio 2022 "Oggi in risposta alle azioni dellaho deciso di rafforzare l'alleanza con paesi baltici. Non vogliamolama difenderemo ogni territorio della ...

