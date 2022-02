Atalanta, ecco l’erede di Zapata: super colpo per Gasperini (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato dell'Atalanta è in fermento. Secondo quanto riportato da "Serie A News", il club bergamasco avrebbe messo gli occhi su due big del calcio italiano: Zapata e Belotti. Gasperini vorrebbe puntare su Zapata per rinforzare la difesa, mentre per il centravanti avrebbe messo gli occhi su Belotti, che però piace anche al Torino. Sembra difficile che il Gallo possa lasciare il Torino, ma nel calcio tutto può succedere.? L'Atalanta fatica ad entrare in Champions, nonostante le prestazioni poco brillanti della squadra di Gasperini nelle ultime settimane. Il motivo, però, sta nell'assenza che la dea deve affrontare. Pochi gli attaccanti a disposizione: Zapata fuori, il servizio di Muriel nell'intervallo costringe Gasperini ad ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato dell'è in fermento. Secondo quanto riportato da "Serie A News", il club bergamasco avrebbe messo gli occhi su due big del calcio italiano:e Belotti.vorrebbe puntare super rinforzare la difesa, mentre per il centravanti avrebbe messo gli occhi su Belotti, che però piace anche al Torino. Sembra difficile che il Gallo possa lasciare il Torino, ma nel calcio tutto può succedere.? L'fatica ad entrare in Champions, nonostante le prestazioni poco brillanti della squadra dinelle ultime settimane. Il motivo, però, sta nell'assenza che la dea deve affrontare. Pochi gli attaccanti a disposizione:fuori, il servizio di Muriel nell'intervallo costringead ...

