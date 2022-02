Arresti a Sabaudia: il Sindaco Giada Gervasi si dimette (Di martedì 22 febbraio 2022) Sabaudia – Il Sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, nella serata di ieri si è dimesso. Una nota che arriva a seguito dell’inchiesta che ha portato all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina nei confronti di 16 indagati e tra questi anche il primo cittadino di Sabaudia (leggi qui). “Con profondo rammarico – scrive in una nota la Gervasi – dichiaro la mia volontà irrevocabile di dimettermi dalla carica di Sindaco con effetto immediato. Le dimissioni sono determinate dalle recenti vicende giudiziarie che mi hanno coinvolta e mi portano necessariamente ad un distacco dal mio ruolo al fine di fare chiarezza e garantire il corretto funzionamento dell’Ente. Ho sempre agito nell’interesse del Comune. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Ildi, nella serata di ieri si è dimesso. Una nota che arriva a seguito dell’inchiesta che ha portato all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina nei confronti di 16 indagati e tra questi anche il primo cittadino di(leggi qui). “Con profondo rammarico – scrive in una nota la– dichiaro la mia volontà irrevocabile dirmi dalla carica dicon effetto immediato. Le dimissioni sono determinate dalle recenti vicende giudiziarie che mi hanno coinvolta e mi portano necessariamente ad un distacco dal mio ruolo al fine di fare chiarezza e garantire il corretto funzionamento dell’Ente. Ho sempre agito nell’interesse del Comune. ...

