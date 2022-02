Advertising

Mediagol : VIDEO Bologna-Spezia, apre di sinistro e chiude di testa: i due gol di Arnautovic - OdeonZ__ : Apre di sinistro, chiude di testa: i due gol di Arnautovic allo Spezia - Fabius40884986 : @ilragazzotopo @NaebotherPal @Luca100celleASR Bostonano o poi di solo.dopo un destro e sinistro violento A droga se… - PaciMassimo : @Cr1st14nM3s14n0 Ma non si apre un sinistro per meno di 200€. Lo hanno fatto apposta (scherzo) - luigiluccarini : @boni_castellane L'AIFA può fare ciò che vuole, lei invece segnala l'effetto collaterale intervenuto anche un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Apre sinistro

Zazoom Blog

L'attaccante austriaco risolve una partita complicatissima per il Bologna, andato sotto nel punteggio contro lo Spezia e costretto a rincorrere. Ecco la sua doppietta... come si era detto all'inizio, ma di qualcosa di piùe drammatico, forse bullismo, forse ... magari non facile all'inizio, con ragazzi molto giovani lontani da casa, ma che tipossibilità ...88' - Vigiani le prova tutte: esce Pyyhtia ed entra l'attaccante Cupani. 86' - Ammonizione per Paananen dopo un fallo su Zanotti. 85' - Grandissimo intervento di Zanotti che evita all'ultimo secondo i ...68' - Casadei in ritardo su Wallius, ammonizione per il centrocampista nerazzurro. Sulla punizione di Pyyhtia non arriva nessun compagno a intervenire sul secondo palo e l'azione sfuma. 67' - Sinistro ...