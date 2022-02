AEW: Gli Young Bucks propongono a Matt Hardy di effettuare un droga-test (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di Being The Elite, vlog ufficiale della All Elite Wrestling, gli Young Bucks, che gestiscono la serie in onda su Youtube insieme a Brandon Cutler, hanno accusato il veterano Matt Hardy di essere sotto effetto di droghe durante il match tra Keith Lee e il suo ormai ex allievo Isiah Cassidy. Il motivo delle accuse Durante il nono episodio di Dynamite dell’anno, il leader della stable Hardy Family Office, ha abbandonato Cassidy nel bel mezzo del suo match di qualificazione per il match “Face Of The Revolution” contro Keith Lee, parallelamente a come aveva fatto suo fratello Jeff Hardy durante un house show della WWE in Texas, ultima sua apparizione per la compagnia. Le pesanti dichiarazioni dei fratelli Jackson sono un chiaro segnale del fatto che il ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di Being The Elite, vlog ufficiale della All Elite Wrestling, gli, che gestiscono la serie in onda su Youtube insieme a Brandon Cutler, hanno accusato il veteranodi essere sotto effetto di droghe durante il match tra Keith Lee e il suo ormai ex allievo Isiah Cassidy. Il motivo delle accuse Durante il nono episodio di Dynamite dell’anno, il leader della stableFamily Office, ha abbandonato Cassidy nel bel mezzo del suo match di qualificazione per il match “Face Of The Revolution” contro Keith Lee, parallelamente a come aveva fatto suo fratello Jeffdurante un house show della WWE in Texas, ultima sua apparizione per la compagnia. Le pesanti dichiarazioni dei fratelli Jackson sono un chiaro segnale del fatto che il ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Gli Young Bucks propongono a Matt Hardy di effettuare un droga-test - - Angel221b : @IperOuranos Jay sicuramente non si farà comandare da nessuno e farà quello che gli pare ,io speravo in invasione d… - infoitcultura : AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi - zazoomblog : AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi - #arrivo #prossimi - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi - -